Росіяни обстріляли Авдіївку й села Херсонщини — троє людей загинули

Зранку 3 січня російсько-окупаційні війська завдали ракетного удару по місту Авдіївка Донецької області, через що одна людина загинула, а інша дістала поранення, повідомив керівник ОВА Вадим Філашкін.

За його даними, близько 11:00 росіяни випустили по Авдіївці чотири ракети та поцілили в житлову забудову.

«Авдіївка щодня потерпає від ворожих обстрілів, ніхто не може гарантувати безпеки. Будьте відповідальними — евакуюйтесь!» — закликав Філашкін.

Приблизно об 11:10 росіяни вдарили з артилерії по селу Садове Херсонської області. Один зі снарядів поцілив у житловий будинок, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під завалами оселі загинув місцевий житель. Його тіло з-під знищеного будинку дістали рятувальники.

Після цього окупаційні війська завдали удару по селу Новотягинка Херсонської області, через що загинула одна людина — 82-річна жінка.