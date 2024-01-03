В Ірані під час траурної церемонії памʼяті генерала Сулеймані сталися два вибухи. Загинули більше за 70 людей

В іранському місті Керман під час церемонії на вшанування памʼяті загиблого генерала Касема Сулеймані пролунали два потужні вибухи. За останніми даними місцевих медіа, загинули 73 людини і ще 171 постраждала. Вочевидь, кількість жертв буде зростати.
У місті була урочиста хода. Вибухи пролунали за 700 метрів і приблизно за кілометр від могили генерала. Влада Ірану вже назвала вибухи терористичним актом. Хто за ними стоїть, поки не відомо.
Згодом цифра загиблих зросла до 103, а поранених — до 141.
- Впливовий генерал Касем Сулеймані очолював «Аль-Кудс» — підрозділ Корпусу вартових ісламської революції, який проводив операції за кордоном. Він вважався одним із найвпливовіших людей Ірану. «Аль-Кудс» під його проводом надавав військову підтримку угрупованням ХАМАС та «Хезболла» у Палестині та Лівані, а також відіграв важливу роль у формуванні політичної ситуації в Іраку.
- Сулеймані було вбито 3 січня 2020 року за наказом тодішнього президента США Дональда Трампа. Його атакувала американська авіація, коли він перебував поблизу аеропорту Багдаду. Приводом для ліквідації стала атака на три американські бази в Іраку — там загинули три людини і 10 дістали поранення.