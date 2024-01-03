СБУ затримала експосадовця, який був агентом ФСБ і пропонував приєднати східні регіони України до рф

Служби безпеки України затримала в Києві колишнього українського посадовця, який раніше працював у Міністерстві палива та енергетики, Держкомрезерві та Міністерстві вугільної промисловості. Його підозрюють в роботі на російські спецслужби. Зокрема, він пропонував «приєднати» східні регіони України до Ростовської області.

Про це повідомила СБУ.

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Після звільнення з державної служби у 2014 році затриманий почав позиціонувати себе як «політексперт» та автор видань, у яких вихваляв агресивну політику Кремля щодо України. Відтоді він перебував на прямому звʼязку з одним із керівників 5-ї служби ФСБ, який координував його інформаційно-підривну діяльність проти України.

Також затриманий співпрацював із терористом Пасічником, якому надавав «експертні» рекомендації щодо посилення репресій проти українських патріотів у тимчасово окупованому Луганську.

Підозрюваного затримали в його помешканні. Під час обшуків вилучили компʼютерну техніку, мобільні телефони й документи, що підтверджують його діяльність на користь рф. Крім того, у нього знайшли російську «відзнаку за взаємодію», а також заборонену комуністичну і прокремлівську символіку.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Експосадовцю загрожує до 15 років тюрми, зараз він перебуває під вартою.