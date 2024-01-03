Генштаб: За добу росія втратила ще 680 окупантів

Протягом минулої доби на фронті відбулося 57 бойових зіткнень. Росія втратила 680 окупантів і 15 артилерійських систем.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника неподалік Роботиного Запорізької області. А в районі Вербового наші війська просунулися вперед, змусивши ворога покинути деякі позиції.
На Купʼянському напрямку українські захисники відбили сім атак біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області — там ворог намагався прорвати оборону наших військ. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили шість атак противника в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати росіян, які намагаються оточити Авдіївку. На Херсонському напрямку оборонці продовжують розширювати плацдарм.
Протягом минулої доби українська авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника — уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три зенітно-ракетні комплекси, два пункти управління, артилерійську систему, радіолокаційну систему і склад пально-мастильних матеріалів противника.