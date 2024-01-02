На Донеччині загинули дві людини через російський обстріл

Російські окупанти 2 січня завдали удару з артилерії по місту Часовоярської громади на Донеччині. Загинули дві людини.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Росіяни атакували приватний сектор — 55-річна жінка і 38-річний чоловік отримали поранення, несумісні з життям.
Ще одна людина постраждала в Красногорівці Марʼїнської громади. Її госпіталізували.
Очільник Донецької ОВА закликає евакуюватися з прифронтових територій.
- Учора в Донецькій області через російські обстріли загинули три людини.