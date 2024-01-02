В Україні звели держбюджет за 2023 рік з дефіцитом 1,33 трлн грн

У Мінфіні підрахували виконання державного бюджету за 2023 рік. Дефіцит — 1,33 трильйона гривень, що майже наполовину більше, ніж позаторік.

Доходи становили 2,67 трильйона гривень, серед яких до загального фонду надійшло 1,66 трильйона гривень податків, зборів та інших платежів. Міжнародна допомога (гранти) — 425,4 мільярда гривень. Найбільшим донором стали США. Фактичні державні запозичення до загального фонду держбюджету за 2023 рік становили 1,68 трильйона гривень.

Основні внутрішні надходження бюджет отримав від ПДВ із ввезених на митну територію України товарів та вироблених в Україні, податків на доходи ФОПів і військового збору, податку на прибуток підприємств, акцизного податку, рентної плати за користування надрами, ввізного та вивізного мита.

Від розміщення облігацій внутрішніх державних позик України (ОВДП) на фінансування державного бюджету залучили 552,6 мільярда гривень, а за рахунок випуску військових ОВДП залучили 281,8 мільярда гривень.

Із зовнішніх джерел надійшло 1,13 трильйони гривень.

Касові видатки з бюджету перевищили 4 трильйони гривень. Із загального фонду виділили 3,03 трильйони гривень.