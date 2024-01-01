У росії підвищили призовний вік до 30 років

У росії набув чинності закон про підвищення призовного віку. Тепер на строкову службу призиватимуть чоловікім віком від 18 до 30 років (раніше було до 27).

Про це пише The Insider.

У липні минулого року російська Держдума одразу у другому та третьому читаннях ухвалила поправки щодо зміни призовного віку, відхиливши ті, які стосувалися поетапного підвищення нижньої вікової планки з 18 до 21 року.

Путін підписав закон у серпні, а чинності він набув 1 січня 2024 року. Тобто ті, кому до кінця 2023 року вже виповнилося 28 років, не підпадають під дію нового закону.