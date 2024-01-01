В Україні відкрили ринок землі для юросіб

В Україні розпочався наступний етап упровадження земельної реформи. З 1 січня 2024 року ринок землі відкрився для юридичних осіб, тобто для підприємств, установ, товариств тощо.

Про це йдеться у законі № 552-IX.

Землю можна купити, якщо всі учасники (акціонери чи члени) компанії є громадянами України. Одна компанія не може купити ділянку площею понад 10 000 гектарів.

Отримати право власності на землю також можуть держава, територіальні громади.

Земельна реформа в Україні

Земельну реформу в Україні розпочали у 1990 році з прийняттям Постанови ВР УРСР «Про земельну реформу», однак ринок землі відкрили лише в 2021 році. Це включило в себе децентралізацію повноважень з управління землями, цифровізацію послуг, відновлення зрошувальних та осушувальних систем та протидію земельному рейдерству.

З 1 липня 2021 до 31 грудня 2023 року купувати землю могли винятково фізособи-громадяни України в розмірі не більше 100 га на одну людину. З початку 2024 року таке право отримають і юридичні особи, а дозволений розмір зросте до 10 000 га. Обмежень на верхню межу ціни немає, проте не можна продавати землю дешевше за нормативну грошову оцінку ділянки.

Іноземці не мають права купувати українську землю. Дозволити це можуть лише після схвалення на референдумі.