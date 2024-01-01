Уночі Сили оборони збили 87 з 90 дронів Shahed

У новорічну ніч 2024 року ворог застосував рекордну кількість ударних БпЛА типу Shahed — 90 штук, повідомив Командувач Повітряних сил Микола Олещук. Силам оборони вдалося знищити 87 ворожих безпілотників.

Дрони запускали хвилями з чотирьох напрямків: мис Чауда, Балаклава — Крим, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — рф.

Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальна авіація та зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил.

Також уночі росіяни вдарили по Харківщині чотирма зенітними керованими ракетами С-300. З окупованих частин Запорізької та Херсонської областей атакували трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П і однією Х-59. Ракети Сили ППО не збили.