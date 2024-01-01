У Києві з-під завалів дістали тіла ще чотирьох загиблих. Кількість жертв ракетної атаки зросла до 27

У Шевченківському районі Києва рятувальники виявили тіла ще чотирьох людей, які загинули від ракетного удару по столиці 29 грудня 2023 року.

Загальна кількість жертв зросла до 27, повідомили в ДСНС.

Від атаки постраждали 30 людей. Рятувальна операція триває. Сьогодні в столиці офіційно оголошено День жалоби.