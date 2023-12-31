Журналісти німецького телеканалу ZDF потрапили під російський обстріл у Харкові. Постраждала перекладачка

Під російський обстріл центру Харкова, який стався ввечері 30 грудня, потрапили журналісти німецького телеканалу ZDF. Вони були в готелі Kharkiv Palace.

Телеканал повідомляє, що в момент обстрілу троє членів команди ZDF перебували в номерах на п’ятому поверсі, один у холі, ще один — на 11-му поверсі готелю. Вони не постраждали, а от їхня перекладачка, що була в холі, дістала переломи — у неї зламані ребро і хребці.

За словами менеджера готелю, загалом було здано 15 номерів. Більшість здали журналістам.

Міноборони рф заявляло, що в готелі були представники Головного управління розвідки Міноборони України і ЗСУ, які планували недавній обстріл Бєлгорода. Їх нібито ліквідували. У ГУР цю заяву назвали маячнею.