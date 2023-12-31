Генштаб: Російська армія втратила понад 359 тисяч військових у війні з Україною

Минулої доби російська армія втратила приблизно 960 військових, 8 танків, 17 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем і два засоби ППО. Загалом на війні в Україні вже загинули 359 230 росіян.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Минулої доби українські оборонці відбили 8 атак ворога в районах Синьківки Харківської області та ще 2 атаки — біля Макіївки Луганської області. Також відбили 9 атак окупантів біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

Окупанти все ще намагаються оточити Авдіївку. Сили оборони протягом минулої доби відбили 5 атак ворога неподалік Степового, Авдіївки та ще 13 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

У районах Красногорівки, Марʼїнки та Новомихайлівки українські оборонці відбили 8 атак.

Крім того, Сили оборони відбили ще 6 атак противника біля Роботиного, Копані і Приютного на Запоріжжі.

Українська авіація минулої доби вдарила по 11 районах зосередження російських військ та по 3 зенітно-ракетних комплексах ворога.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 зенітних ракетних комплекси, район зосередження військ, 7 артилерійських засобів та 3 станції радіоелектронної боротьби.