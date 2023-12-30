ДПСУ спростувала закриття кордону для чоловіків із інвалідністю ІІІ групи. Раніше про це писали в соцмережах

У Державній прикордонній службі України запевнили, що правила перетину кордону для людей із інвалідністю ІІІ групи не змінювалися, попри чутки в соціальних мережах.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі Центру протидії дезінформації.

Речник ДПСУ наголосив, що пропуск громадян через кордон здійснюється відповідно до чинного законодавства, зокрема й до Правил перетину кордону для громадян України, що затверджені постановою уряду № 57. Ці правила визначають умови перетину кордону на час дії воєнного стану, особливо для чоловіків-громадян України, яким узагалі обмежено виїзд.

Прикордонники в кожному випадку ретельно вивчають документи, які б давали підстави для виїзду людини. Саме так визначено в законодавстві.

«До того ж люди часто намагаються спекулювати умовами перетину кордону, прямуючи, наприклад, з іншою метою або використовуючи підроблені чи фіктивні документи», — наголосив він.

Крім осіб, які чітко прописані пунктами Правил перетину кордону, у разі введення на території України воєнного стану право на перетин кордону також мають і інші військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. До них відносять і чоловіків, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, — їм надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації.

Зважаючи на те, що ДПСУ неодноразово виявляла підробки документів, повʼязаних з багатодітством, інспектори можуть перевіряти цю умову виїзду чоловіків, зокрема за документами з територіальних центрів комплектування. Це може бути витяг з протоколу ТЦК про прийняте рішення про відстрочку або запис про відстрочку в військовооблікових документах.

Демченко додав, що лише з початку року на кордоні відмовили у виїзді майже 50 тисячам українських громадян, які не відповідали умовам пропуску, а також викрили три тисячі підроблених документів.