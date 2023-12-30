Біля станції «Академік Вернадський» народилися пташенята домініканських мартинів і полярних крячків

Біля української станції «Академік Вернадський» народилися пташенята домініканських мартинів і полярних крячків. На скелях вчені знайшли майже 70 гнізд полярних крячків — у половині вже вилупилися пташенята, й одне гніздо домініканського мартина.

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

Зараз в Антарктиці триває весняно-літній сезон — період розмноження для більшості місцевих пернатих. Пташенят знайшли під час обстеження скель біля острова Гротто — він розташований трохи північніше Галіндезу, де базується станція.

Домініканські мартини можуть гніздувати як колоніями, так і окремими парами, дорослі птахи зазвичай відкладають 2—3 яйця.

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Дітлахи народжуються по черзі, мають густий пух сіро-коричневого кольору, з жовтим відтінком на грудях і темними цятками на голові. Перші дні вони проводять у гнізді, а потім залишають його, але тримаються поруч, ховаючись у разі небезпеки серед каміння. Ростуть досить швидко і десь за місяць вже майже сягають розміру батьків.

А ось яйця полярних крячків зовсім крихітні — із волоський горіх. Пара крячок має 1—2 яйця. Як і мартинята, ці малюки народжуються по черзі, перший час перебувають у гнізді, а потім освоюють територію навколо нього.

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Новонароджене пташеня має строкате забарвлення. Примітно, що дитинчата мають темний дзьоб, тоді як у дорослих птахів він яскраво-червоний.

Учені ретельно обстежують територію та проводять картування гнізд, щоб мати можливість відстежувати динаміку поширення і розмноження антарктичних птахів у контексті зміни клімату.