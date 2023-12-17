Біля станції «Академік Вернадський» зʼявилися перші пташенята пінгвінів

Біля станції «Академік Вернадський» зʼявилися перші пташенята субантарктичних пінгвінів, пише Національний антарктичний науковий центр. Із перших одинадцятьох відкладених яєць на початку листопада вже народилося вісім малюків. Є родини, в яких вилупилося вже по двоє пінгвіненят.

Незабаром на острові Галіндез, де розташована українська арктична станція, очікується справжній «бебі-бум», адже нині тут гніздується рекордна кількість субантарктичних пінгвінів — понад 5,3 тисячі. У їхніх гніздах нараховується приблизно 4,8 тисячі яєць.

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Як добре триватиме вилуплення пінгвіненят, залежатиме від різних факторів, зокрема від кількості снігу й активності хижаків.

Під повною опікою батьків малюки перебувають близько місяця. Потім починають линяти, обʼєднуватися в ясла й активно вивчати навколишній світ. Після закінчення линьки вони вчаться плавати в океані й самостійно добувати собі їжу. До того їх годують батьки наловленим крилем.