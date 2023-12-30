Бізнесмен Євген Черняк відкидає звинувачення СБУ у фінансуванні російської агресії

Бізнесмен і власник алкогольного холдингу Global Spirits (бренди «Хортиця», «Мороша», «Первак») Євген Черняк відкинув звинувачення Служби безпеки України у фінансуванні російської збройної агресії.

У своєму Facebook він написав, що дізнався про підозру йому і ще шістьом топменеджерам його компаній з Telegram-каналу.

За словами Черняка, на нього особисто ніхто не виходив, підозри не вручали, ніяких запитань у справі не ставили. Бізнесмен каже, що проти Global Spirits у росії діють санкції з 2014 року і мати будь-які активи там компанія не могла. Ліцензію ж відкликали ще 24 лютого 2022 року. Всі звинувачення він назвав абсурдними.

Також Черняк нагадав, що в росії він у розшуку і заочно заарештований, тому не міг би платити податки в рф з юридичних і етичних міркувань.

«Документи справи стосуються не сплати податків в рф, а деяких компаній в Центральній Азії, Сакартвелло [Грузія] та Азербайджані. Я не був і не є зараз власником або посадовцем цих підприємств, ніколи не орендував їх, жодне керівництво компанії не є чиновником або бенефіціаром компаній і заводів, які зазначені у справі, і відповідно не міг нічого купити або продати», — додав він.