СБУ повідомила про підозру Євгенію Черняку — власнику холдингу «Хортиця»

Служба безпеки України оголосила про підозру у фінансуванні російської збройної агресії українському алкогольному магнату Євгену Черняку — власнику одного з найбільших алкогольних холдингів України Global Spirits (бренд «Хортиця»).

За даними СБУ, протягом 2022 року лише у вигляді сплати податків і зборів підпорядковані Євгену Черняку підприємства сплатили до російскього бюджету близько шести мільярдів у гривневому еквіваленті.

У спецслужбі стверджують, що розташовані на території чотирьох країн Центральної Азії та Південного Кавказу підприємства закуповували в росії промислові обсяги спирту та іншу супутню продукцію.

Черняку та ще шістьом топменеджерам його компаній повідомили про підозру за статтею «пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб» (ст. 111-2 КК). Ці дії караються позбавленням волі на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна.

Під час обшуків в офісних приміщеннях холдингу в Україні знайшли документи та інші речові доказ діяльності на користь країни-агресора, додали в СБУ. Вирішується питання про арешт на приватне і корпоративне майно холдингу для передачі в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів.

Сам Черняк підозру поки не коментував.