ППО вночі збила 5 з 10 дронів Shahed. Є влучання

В ніч на 30 грудня російські війська запустили по Україні 10 дронів-камікадзе типу Shahed. Українські сили протиповітряної оборони збили 5 дронів.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що їх запустили з мису Чауда (Крим). Безпілотники збили в межах Миколаївської, Херсонської та Хмельницької областей. Основний удар прийшовся на прифронтову зону Херсонщини.

Відомо, що в Херсоні є влучання — там дрони знищили адміністративну будівлю. Вона зруйнована практично вщент. У навколишніх будинках вибуховою хвилею повибивало вікна. Постраждалих немає.