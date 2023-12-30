Генштаб України: Російська армія втратила за добу ще 750 військових

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні втрати російських військ станом на 30 грудня.

За минулу добу окупанти втратили ще приблизно 750 військових убитими, 16 танків, 20 бронемашин, 17 артилерійських систем і одну РСЗВ, одну систему ППО, 29 одиниць автотехніки і 6 одиниць спецтехніки, а також 15 БпЛА і 88 крилатих ракет.

Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Щодо ситуації на фронті, то протягом минулої доби відбулося 54 бойових зіткнення. Українські війська відбили атаки на Авдіївському, Мар’їнському та Запорізькому напрямках. На лівому березі Херсонщини морська піхота продовжує утримувати і розширювати плацдарм.