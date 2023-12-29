Виконавиця з Гани співала понад 126 годин. Вона претендує на місце в Книзі рекордів Гіннеса

У Гані Афуа Асантеваа завершила співочий марафон, що тривав пʼять днів. Тепер жінка претендує на місце в Книзі рекордів Гіннеса.

Про це пише BBC.

Виконавиця почала співати 24 грудня і перевершила попередній рекорд майже на 24 години.

BBC News

За словами організаторів, Асантеваа виступала 126 годин 52 хвилини. За правилами Книги рекордів Гіннеса їй дозволяли робити пʼятихвилинну перерву щогодини або 20 хвилин після кожних чотирьох годин.

За словами співачки, марафон «надихне всіх жінок... вийти із зони комфорту і спробувати нові можливості».

Асантеваа виконувала 125 історичних ганських пісень у жанрах госпел, хай-лайф і хіп-лайф. Таким чином вона сподівається популяризувати культуру своєї країни.