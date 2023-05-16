Шеф-кухарка з Нігерії встановлює світовий рекорд — готує 100 годин поспіль

Нігерійська шеф-кухарка Хільда ​​Еффіонг Бессі безперервно готувала протягом 100 годин. Вона хоче потрапити в Книгу рекордів Гіннеса.

Про це пише CNN.

Жінка почала готувати у четвер і продовжувала до понеділка без сну й відпочинку. Їй вдалося зробити понад 100 страв нігерійської кухні.

Тепер комітет Книги рекордів Гіннеса має підтвердити, що шеф-кухарка виконала всі їхні критерії, і вручити їй статус рекордсменки.

Попередній рекорд встановила індійська шеф-кухарка Лата Тондон у 2019 році — вона готувала 87 годин і 45 хвилин.