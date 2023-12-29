Президент Аргентини Хавʼєр Мілей відмовився від вступу до БРІКС

Новопризначений президент Аргентини Хавʼєр Мілей відмовився від вступу країни до БРІКС.
Про це пише BBC.
У листі до лідерів Бразилії, росії, Індії, Китаю та Південної Африки Мілей зазначив, що переглянув рішення попереднього уряду. Він додав, що хоча він не вважає «відповідним» для Аргентини стати повноправним членом БРІКС, але все ж відданий зміцненню двосторонніх зв’язків, зокрема з метою збільшення торгівлі та інвестиційних потоків.
Аргентину мали прийняти до БРІКС 1 січня разом з Єгиптом, Іраном, Ефіопією, Саудівською Аравією та Об’єднаними Арабськими Еміратами.
- У другому турі президентських виборів в Аргентині, що відбулися 19 листопада, переміг лібертаріанець Хавʼєр Мілей. Він набрав 56% голосів проти 44%, які аргентинці віддали за міністра економіки Серхіо Масу. Мілей обіцяв Аргентині економічну «шокову терапію», спрямовану на виправлення десятиліть неефективної політики. Зокрема, він пропонував доларизацію економіки, приватизацію та відмову від співпраці з Китаєм, Бразилією і росією на користь США. Він раніше виступав проти вступу Аргентини до БРІКС. Крім того, Мілей називав президента росії володимира путіна «автократом».