Президент Аргентини Хавʼєр Мілей відмовився від вступу до БРІКС

Новопризначений президент Аргентини Хавʼєр Мілей відмовився від вступу країни до БРІКС.

Про це пише BBC.

У листі до лідерів Бразилії, росії, Індії, Китаю та Південної Африки Мілей зазначив, що переглянув рішення попереднього уряду. Він додав, що хоча він не вважає «відповідним» для Аргентини стати повноправним членом БРІКС, але все ж відданий зміцненню двосторонніх зв’язків, зокрема з метою збільшення торгівлі та інвестиційних потоків.

Аргентину мали прийняти до БРІКС 1 січня разом з Єгиптом, Іраном, Ефіопією, Саудівською Аравією та Об’єднаними Арабськими Еміратами.