Аргентина не приєднається до БРІКС

Майбутня міністерка закордонних справ Аргентини Діана Мондіно заявила, що країна не приєднається до БРІКС.

У такий спосіб вона підтвердила політику новообраного президента — лібертаріанця Хав’єра Мілея. Він виступав проти вступу Аргентини у БРІКС, а також пропонував відмовитися від співпраці з Китаєм, Бразилією та росією на користь США.

У серпні до БРІКС запросили Саудівську Аравію, Іран, Ефіопію, Єгипет, Аргентину й Обʼєднані Арабські Емірати. Планувалося, що нові кандидати офіційно стануть членами блоку 1 січня 2024 року, однак тепер Аргентина відмовилася від вступу.