Міноборони виграло міжнародний арбітраж і відсудило в іноземного постачальника більше мільярда гривень

Міноборони виграло міжнародний арбітраж з іноземним постачальником на суму понад один мільярд гривень.

Про це повідомила пресслужбі відомства.

На початку повномасштабного вторгнення Міноборони законтрактувало в цього постачальника бронежилети й берці для ЗСУ.

Берці надійшли влітку 2022 року з порушенням термінів постачання. Бронежилети, що надходили протягом літа — зими 2022 року, не проходили балістичні випробування.

Міноборони не прийняло цей товар і вимагало повернути гроші та сплатити штраф, але постачальник відмовився. Тоді юридична служба Міноборони подала позов до міжнародного арбітражного суду і виграла його.

Загальна сума задоволених вимог становить понад $27 мільйонів доларів США (понад однин мільярд гривень) і включає в себе вартість товару, штрафні санкції, річні відсотки та арбітражний збір.