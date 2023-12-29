Кабмін затвердив наглядову раду АТ «Українська оборонна промисловість» — колишнього «Укроборонпрому»

Кабінет міністрів затвердив наглядову раду акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» — трансформованого державного концерну «Укроборонпром».

Про це повідомив міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін.

Він заявив, що наявність наглядової ради — це один з ключових етапів реформи корпоративного управління державного сектору вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

До складу ради увійшли пʼять членів:

Олексій Гончарук — премʼєр-міністр України в 2019—2020 роках, голова наглядової ради ГО «Аеророзвідка»;

— премʼєр-міністр України в 2019—2020 роках, голова наглядової ради ГО «Аеророзвідка»; Тимофій Милованов — президент Київської Школи Економіки та колишній міністр економіки, ексголова наглядової ради «Укроборонпрому»;

— президент Київської Школи Економіки та колишній міністр економіки, ексголова наглядової ради «Укроборонпрому»; Сергій Коновець — колишній член наглядової ради Укрексімбанку та правління НАК «Нафтогаз»;

— колишній член наглядової ради Укрексімбанку та правління НАК «Нафтогаз»; Давід Ломджарія — член наглядової ради «Укрзалізниці»;

— член наглядової ради «Укрзалізниці»; Лінді Сміт — президент та СЕО Оборонно-промислової коаліції Аризони (AZDIC), де розташована найбільша кількість американських оборонних компаній.

«Ми довго працювали над тим, щоб «Укроборонпром» отримав найкращу наглядову раду. Так і сталося [...]. Це потужна команда професіоналів, з величезним досвідом та експертизою. Я впевнений, що разом з Германом Сметаніним [очільник «Українська оборонна промисловість»] нова наглядова рада успішно продовжить трансформацію «Укроборонпрому» в прозорий європейський оборонний холдинг», — заявив Камишін.