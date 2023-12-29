У Китаї призначили нового міністра оборони. Ним став ексголовнокомандувач ВМС Дон Чжун

Китай призначив колишнього головнокомандувача ВМС Дон Чжуна новим міністром оборони. Він замінив на посаді міністра Лі Шанфу, який зник з поля зору громадськості чотири місяці тому.
Про це повідомляє Reuters.
Перш ніж стати головнокомандувачем ВМС у 2021 році, Чжун був віцекомандувачем Східноморського флоту — основною силою, відповідальною за Тайвань. Він також був віцекомандувачем командування, що діє в Південнокитайському морі, на більшу частину якого претендує Китай.
- Цього року в Китаї два міністри зникли з поля зору громадськості. У липні Цінь Гана зняли з посади міністра закордонних справ. Причина усунення Цінь досі невідома. Медіа писали, що це сталося через його роман у США.
- 24 жовтня Уряд Китаю без пояснень офіційно звільнив міністра оборони Лі Шанфу. На той час він не зʼявлявся на публіці майже два місяці. Лі Шанфу з 2018 року перебуває під американськими санкціями за співпрацю з російською оборонною промисловістю — він купляв у росіян винищувачі Су-35 і зенітно-ракетні комплекси С-400. У серпні 2023 року Лі Шанфу їздив з візитом до міністрів оборони росії та Білорусі.
- Агентство Reuters з посиланням на джерела повідомило, що Лі Шанфу перебуває під слідством у справі про корупцію в закупівлях та розробці обладнання.