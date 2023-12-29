У Китаї призначили нового міністра оборони. Ним став ексголовнокомандувач ВМС Дон Чжун

Китай призначив колишнього головнокомандувача ВМС Дон Чжуна новим міністром оборони. Він замінив на посаді міністра Лі Шанфу, який зник з поля зору громадськості чотири місяці тому.

Про це повідомляє Reuters.

PLA Navy

Перш ніж стати головнокомандувачем ВМС у 2021 році, Чжун був віцекомандувачем Східноморського флоту — основною силою, відповідальною за Тайвань. Він також був віцекомандувачем командування, що діє в Південнокитайському морі, на більшу частину якого претендує Китай.