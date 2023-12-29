Російська ракета вдарила по Смілі. Є поранені

Російська авіація завдала удар по місту Сміла, що на Черкащині.

Керівник області Ігор Табурець і заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба повідомили, що попередньо поранено шістьох людей, а також зруйновані 12 приватних будинків. На місці працюють всі екстрені служби. Людям оперативно надають допомогу.

Згодом у ДСНС уточнили, що постраждалих 8, а пошкоджених будинків — 51.

Смілу атакував бомбардувальник Ту-22М3, який несе крилаті ракети Х-22/Х-32. Повітряні сили ЗСУ о 14:50 повідомляли про пуск ракети. Вона летіла з Курської області рф через Сумщину.