Російська ракета вдарила по Смілі. Є поранені

Російська авіація завдала удар по місту Сміла, що на Черкащині.
Керівник області Ігор Табурець і заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба повідомили, що попередньо поранено шістьох людей, а також зруйновані 12 приватних будинків. На місці працюють всі екстрені служби. Людям оперативно надають допомогу.
Згодом у ДСНС уточнили, що постраждалих 8, а пошкоджених будинків — 51.
Смілу атакував бомбардувальник Ту-22М3, який несе крилаті ракети Х-22/Х-32. Повітряні сили ЗСУ о 14:50 повідомляли про пуск ракети. Вона летіла з Курської області рф через Сумщину.
- Вранці 29 грудня російські війська завдали по Україні масованого удару. 122 ракетами та 36 дронами атакували Київ, Львів, Одесу, Дніпро, Харків і Запоріжжя. Зруйновані житлові будинки, багатоповерхівки, пологовий будинок, школи, дитсадки, торговий центр. ППО збила 87 крилатих ракет і 27 ударних дронів. Станом на 16:00 загинули 26 людей, понад 120 поранені.