Масована повітряна атака на Україну: загинула 21 людина, ще 132 людини поранені

Росія завдала масованого повітряного удару по Україні вночі та вранці 29 грудня. Через атаку загинула 21 людина, ще 132 людини поранені.

Про це повідомили в Нацполіції.

Дніпро

У Дніпрі загинули пʼятеро людей, 28 дістали поранень. Серед загиблих — дитина і поліцейський. Було влучання в торговий центр, уламки впали на пологовий будинок. Триває розбір завалів приватного будинку та пошуки однієї людини.

Київщина

У столиці загинули троє людей. Ще 22 людини травмовані в Києві й одна людина в області. Є руйнування в Шевченківському, Святошинському, Подільському й Дарницькому районах столиці. Людей витягували з-під завалів складського приміщення. Рятувальники досі розбирають завали на складі будматеріалів. Оновлення: кількість загиблих зросла до чотирьох.

Харківщина

У Харкові та області загинули три людини. Постраждали 13 цивільних. Росіяни пошкодили лікарню.

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Запоріжжя

Чотири людини загинули, 12 поранені в результаті російських ударів. Одна з ракет зруйнувала будинок. Є руйнування й від уламків. Оновлення: кількість загиблих зросла до шести.

Одещина

В Одесі та області загинули дві людини. Ще 27 людей дістали поранення через влучання окупантів у житлові будинки, під завалами яких можуть бути люди. Уламки збитого безпілотника також пошкодили багатоповерхівку, після чого спалахнула пожежа. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються.

Львів

Одна людина загинула. Поранені 24 людини. Окупанти влучили в житловий будинок, підприємство, уламки ракети впали на ліцей. Триває ліквідація пожежі у цеху підприємства.

Загалом в Україні через ракетну й дронову атаку пошкоджено 47 приватних будинків, 39 автомобілів, лікарня та санаторій, 9 багатоквартирних будинків, дві адміністративні будівлі, господарчі споруди, СТО, гаражний кооператив, АЗС, складське приміщення, школа, церква, ТРЦ і пологовий будинок.