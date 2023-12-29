Повітряні сили: Вранці росія запускала все за винятком «Калібрів»

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що сьогодні, 29 грудня, росія запускала по Україні все, окрім ракет «Калібр».
Про це він повідомив в ефірі телемарафону.
Окупанти використовували «Кинджали», балістику, С-300, крилаті ракети, БпЛА, Х-22 або Х-32. Близько 18 стратегічних бомбардувальників запускали Х-101/Х-505.
«Стільки цілей одночасно на нашому моніторі ми ще не бачили», — зазначив Юрій Ігнат.
За його словами, деякі ракети літали по колу, а потім заходили на свою ціль.
- Російські окупанти атакували Україну від самого ранку. Вибухи лунали в Києві, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Львові та Одесі. Є загиблі й постраждалі.