В Австралії акула вбила підлітка поблизу пляжу

У Південній Австралії хлопець загинув після нападу акули поблизу пляжу Етель у національному парку Іннес.
Про це повідомляє BBC.
Місцева поліція не вказала вік загиблого, однак відомо, що це хлопець-підліток. Правоохоронці готують звіт для коронера.
Етель — це 400-метровий піщаний пляж, популярний серед серфінгістів і туристів, із хвилями в середньому 1,5 метра.
Місцевий житель Марті Гуді, який десятиліттями займався серфінгом у цьому районі, розповів журналістам, що жертва могла перебувати приблизно за 30—40 метрів від берега. За його словами, останнім часом кількість акул поблизу пляжу збільшилася.
Однак науковці попереджають, що збільшення кількості помічених акул не обовʼязково означає збільшення їхньої чисельності.
- В Австралії щороку реєструють у середньому 20 нападів акул на людей. Більшість із них — у Новому Південному Уельсі та Західній Австралії.
- У 2021 році було дві смертельні атаки акул, у 2020-му — сім. Згідно з даними, які збирали понад століття, рівень смертності від нападу акул в Австралії становить 0,9 — менше однієї людини на рік.
- У лютому 2023 року в Західній Австралії акула напала на 16-річного підлітка під час купання в річці Свон. Дівчина загинула.