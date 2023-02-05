В Австралії акула вбила 16-річну дівчину під час купання в річці

У Західній Австралії акула напала на 16-річного підлітка під час купання в річці Свон. Дівчина загинула.
Про це пише BBC.
Тіло жертви витягнули з води в суботу, 4 лютого, у передмісті Перта. За даними поліції, дівчина каталася на водних мотоциклах із друзями. Імовірно, вона стрибнула у воду, щоб поплавати з дельфінами, яких бачили поблизу.
За словами інспектора Пола Робінсона з поліції Західної Австралії, у цьому місці рідко можна зустріти акул. Він закликав мешканців прилеглих районів бути обережними.
- Це перший смертельний напад акули в річці Свон за 100 років. У січні 1923 року в цій річці акула вбила 13-річного хлопчика.
- В Австралії щороку реєструють у середньому 20 нападів акул на людей. Більшість із них трапилися в Новому Південному Уельсі та Західній Австралії.
- У 2021 році було дві смертельні атаки акул, а у 2020 році — сім. Згідно з даними, які збирали понад століття, рівень смертності від нападу акул в Австралії становить 0,9 — менше однієї людини на рік.