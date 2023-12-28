Посадовця «Лісів України» на Вінниччині викрили на хабарі та розкраданні деревини

На Вінниччині правоохоронці викрили директора однієї з філій Центрального лісового офісу держпідприємства «Ліси України» на розкраданні деревини та системному хабарництві. Він отримав підозру в одержанні неправомірної вигоди.
Про це повідомляє Держбюро розслідувань.
Слідство встановило, що посадовець нібито систематично вимагав хабарі від працівників лісового господарства за «вирішення питань» з контролюючими та правоохоронними органами, якщо в їхній роботі знайдуть порушення.
Підозрюваний також вимагав від працівників штучно зменшувати обсяги видобутої лісопродукції, аби далі реалізувати «зайву» продукцію за готівку як необліковану. За попередніми оцінками, збитки від цього можуть сягати десятків мільйонів гривень. Усе це він робив за вказівкою керівництва, стверджують слідчі.
Також вдалося задокументувати декілька епізодів, коли директор отримав неправомірну вигоду на загальну суму близько $11 тисяч. Гроші він надалі розподіляв між посадовцями Центрального лісового офісу. Під час отримання частини хабаря сумою $4 тисячі посадовця затримали на гарячому. Наразі йому обирають запобіжний захід.
- 24 листопада гендиректор держпідприємства «Ліси України» Юрій Болоховець анонсував масові звільнення і додав, що протягом року служба безпеки «Лісів України» фіксувала порушення, а також збирала інформацію і проводила службові розслідування.
- Уже 25 листопада посадовця лісового підприємства Полісся викрили на незаконному збагаченні. Ним виявився депутат Рівненської облради і водночас заступник директора регіонального офісу ДП «Ліси України» Віталій Сухович. Під час обшуків у нього вдома, на роботі й у родичів і наближених осіб знайшли гроші в національній та іноземній валюті на загальну суму майже 150 мільйонів гривень. Також виявили ювелірні вироби, золоті злитки, зброю, три автомобілі: Audi Q8, Mercedes-Benz GLE 350E, BMW X5, 2 пістолети, автомат Калашникова з 16 магазинами із патронами.