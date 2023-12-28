Уряд змінив програму кредитування бізнесу через домовленості з МВФ. Чому це важливо

Кабінет міністрів змінив порядки, які регулюють надання фінансової державної підтримки бізнесу. Зміни стосуються програм «Доступні кредити 5—7—9%», «Доступний фінансовий лізинг 5—7—9%» та «Доступний факторинг».

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Тепер за вимогою Міжнародного валютного фонду програму «5—7—9%» сфокусують виключно на мікро, малих та середніх підприємствах.

Також уряд зняв обмеження в отриманні державної підтримки для підприємців:

які перереєструвалися на підконтрольну територію України, але не мають змоги релокації бізнесу, проте своєчасно виконують зобовʼязання за кредитними договорами та сплачують податки, збори і обовʼязкові платежі до держбюджету України;

які зареєстровані, зокрема, на територіях Херсонської (у тому числі місто Херсон), Миколаївської та Дніпропетровської областей, для яких вже визначена дата завершення бойових дій та тимчасової окупації, але дата ще не внесена до Переліку територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

Чому це важливо

«Доступні кредити 5—7—9%» — це програма, яка дає підприємствам малого, середнього та великого бізнесу спрощений доступ до банківського кредитування. Вони можуть отримати кредити за зниженою процентною ставкою. За даними Мінфіну, зі старту програми «Доступні кредити 5—7—9%» підприємці отримали від уповноважених банків 78 303 кредити на загальну суму 263,1 мільярда гривень (станом на 25 грудня 2023 р.)

За час дії воєнного стану в Україні у рамках програми «Доступні кредити 5—7—9%» уклали 43 481 кредитний договір на загальну суму 173,5 мільярда гривень, зокрема банки державного сектора уклали 32 537 кредитів на суму 88 мільярдів гривень).

Програма «5—7—9%» поступово стала надто великою, що викликало занепокоєння у західних кредиторів. «Якщо у 2020-му через програму видавалося 5% всіх нових кредитів, то зараз це понад 26%», — пояснював в інтервʼю Forbes заступник директора-розпорядника МВФ від України Владислав Рашкован.

Міжнародні кредитори України непокоїлися через розміри субсидіювання кредитів державою.

Допомога від МВФ

11 грудня Рада директорів Міжнародного валютного фонду погодила другий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України. Це означає майже $900 млн прямого бюджетного фінансування.

Чотирирічну програму розширеного фінансування України (The Extended Fund Facility) обсягом $15,6 млрд МВФ затвердив у березні. Програма входить до загального пакета підтримки України міжнародними партнерами на суму $115 млрд.

Та наприкінці 2023 року Україна постала перед ризиком неотримання частини допомоги з цього пакета. Зокрема, політичні суперечки у США гальмують виділення $11 млрд допомоги у 2024. Ненадходження американських грошей, які закладені в програму з МВФ, може поставити під сумнів і всю програму з Фондом, зазначали українські посадовці.