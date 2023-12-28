Франція висилає двох азербайджанських дипломатів у відповідь на аналогічний крок Баку

Міністерство закордонних справ Франції оголосило двох співробітників посольства Азербайджану персонами нон грата у відповідь на аналогічні дії Баку.
Париж «категорично відкидає звинувачення, висунуті Азербайджаном для обґрунтування свого рішення щодо французьких дипломатів», йдеться в повідомленні МЗС.
Посла Азербайджану у Франції викликали на набережну дʼОрсе, щоб повідомити про оголошення персонами нон грата двох співробітників азербайджанського посольства.
- 26 грудня Міністерство закордонних справ Азербайджану оголосило двох французьких дипломатів персонами нон грата, їх вислали з країни.
- У жовтні президент Азербайджану Ільхам Алієв відмовився взяти участь у раунді переговорів із премʼєр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. Він звинувачував Францію в «упередженій позиції» щодо територіальної суперечки. Посередниками на цій зустрічі були президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Європейської ради Шарль Мішель.
- У листопаді Алієв звинуватив Францію в розпалюванні конфлікту шляхом озброєння Вірменії. Азербайджан часто звинувачує Францію, де проживає велика вірменська громада, у провірменській позиції.