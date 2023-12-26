Азербайджан оголосив двох французьких дипломатів персонами нон грата і вишле їх з країни

Міністерство закордонних справ Азербайджану повідомило, що оголосило двох французьких дипломатів персонами нон грата і висилає їх із країни.

Про це повідомляє Reuters та DW.

Двом французьким дипломатам наказали покинути країну через дії, «несумісні з їхнім дипломатичним статусом», зазначили в азербайджанському МЗС. Міністерство також викликало посла Франції Анн Буйон, щоб висловити «рішучий протест проти дій двох співробітників посольства Франції». Дипломатам дали 48 годин, щоб залишити країну.

Точної причини, чому двох дипломатів відправили додому, в заяві МЗС Азербайджану немає.