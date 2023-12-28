Андрій Шевченко став єдиним кандидатом на пост президента Української асоціації футболу.

Про це повідомила пресслужба асоціації.

Кандидатуру Шевченка підтримали всі постійні члени організації — він відповідає вимогам та критеріям для кандидатів на обрання президентом УАФ. Сам Шевченко вже надав письмову згоду на участь у виборах.

Позачерговий конгрес УАФ, на якому оберуть нового голову організації замість Андрія Павелка, який перебуває в СІЗО, відбудеться 25 січня 2024 року.

Андрій Шевченко був професійним футболістом у 1994—2012 роках, після чого перейшов на тренерську роботу, зокрема був головним тренером національної збірної України. Заслужений майстер спорту України (2003), Герой України (2004), після початку повномасштабного вторгнення став амбасадором фандрейзингової платформи United24. У вересні 2023 року Шевченко став позаштатним радником президента Володимира Зеленського.

Арешт чинного президента УАФ Андрія Павелка

З березня 2015 року Українську асоціацію футболу очолює Андрій Павелко. 29 листопада 2022 року Печерський районний суд Києва відправив Андрія Павелка під арешт. Його підозрюють у причетності до махінацій з будівництвом заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів. Павелко одразу ж вийшов під заставу 9,8 мільйона гривень. Однак 16 червня суд вирішив арештувати Павелка, а заставу переказати на користь держави.