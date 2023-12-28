На Київщині до січня 2024 року збільшать кількість блокпостів

На Київщині з 28 грудня 2023 року до 6 січня 2024 року збільшать кількість блокпостів, а також посилять контрдиверсійні та безпекові заходи.

Про це повідомила Київська ОВА.

Перевірці підлягатимуть місця скупчення людей — торгові центри, супермаркети, вокзали, медичні заклади тощо. Це сприятиме розшуковим заходам. За даними поліції, через кримінальні та адміністративні правопорушення в розшуку перебувають понад 11 тисяч людей.

У КОВА попередили, що водіїв можуть зупиняти на блокпостах — при собі варто мати документи, які посвідчують особу.