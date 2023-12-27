Верховний суд штату Мічиган дозволив Трампу брати участь у виборах президента США

Верховний суд штату Мічиган вирішив не перешкоджати намірам експрезидента США Дональда Трампа балотуватися на виборах 2024 року.

Про це повідомляє CNN .

Його кандидатуру оскаржили через підбурювання прихильників до нападу на Капітолій у січні 2021 року. У вересні правозахисна організація Free Speech For People подала позов у штаті Мічиган від імені групи виборців.