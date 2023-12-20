Верховний суд Колорадо заборонив Дональду Трампу брати участь у праймеріз

Верховний суд Колорадо вирішив, що колишній президент США Дональд Трамп не може бути кандидатом від штату на президентських виборах наступного року.
Про це повідомляє Reuters, а також низка американських медіа.
Справу порушила група виборців із Колорадо. Вони стверджували, що Трампа слід дискваліфікувати за підбурювання своїх прихильників до нападу на Капітолій у січні 2021 року.
Суд спирався на третій абзац 14-ї поправки до конституції США, згідно з яким ті, хто брав участь у повстанні проти законного уряду Сполучених Штатів, не можуть бути обрані на державні посади в країні, якщо при вступі на посаду вони дали обіцянку захищати конституцію.
Рішення стосується лише праймеріз республіканців у Колорадо 5 березня, але воно може вплинути на статус Трампа в штаті на загальних виборах 5 листопада.
Рішення Верховного суду Колорадо не набуде чинності до 4 січня 2024 року, щоб дати можливість подати апеляцію. Нещодавно Трамп заявив, що оскаржить це рішення у Верховному суді США.
- Подібні позови подали також в інших штатах. Активісти намагаються не допустити Трампа до голосування через його ймовірну причетність до штурму Капітолія 6 січня 2021 року. Положення з двох речень у 14-й поправці використовувалося лише декілька разів після Громадянської війни у США.
- Верховний суд Міннесоти постановив, що Трамп може залишитися у бюлетенях на праймеріз у цьому штаті, оскільки вибори є партійним змаганням, під час якого конституційне право не є проблемою. Суддя в Мічигані також дозволив колишньому президенту США Дональду Трампу залишитися в бюлетені для голосування на праймеріз штату.