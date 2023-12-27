Цьогоріч Німеччина експортувала зброю на суму €11,7 млрд — на 40% більше, ніж у 2022. Третину отримала Україна

Німеччина експортувала зброю та військове обладнання на рекордні €11,7 мільярда у 2023 році — це на 40% більше ніж у 2022. Третина експорту — €4,1 мільярда — припадає на Україну.
Про це пише Taggeschau.
Найбільші одержувачі німецького військового експорту після України — Норвегія (€1,2 мільярда), Угорщина (€1,03 мільярда), Велика Британія (€654,9 мільйона), США (€545,4 мільйона) і Польща (€327,9 мільйона). Ізраїль перебуває на сьомому місці за постачаннями — €323,2 мільйона, що у 10 разів більше, ніж у 2022 році (€32 мільйони).
Також виріс експорт до Південної Кореї — до €256,4 мільйона. А ще німецький уряд у 2023 році дозволив незначний експорт озброєнь в арабські держави — в Обʼєднані Арабські Емірати (€78,2 мільйона), Єгипет (€40,3 мільйона), Катар (€15,1 мільйона) та Саудівську Аравію (€13,3 мільйона).
Із загальної суми експорту €6,15 мільярда припадає на продаж зброї та боєприпасів, €5,57 мільярда — на продаж військової техніки. Близько 90% експорту йде до країн ЄС та НАТО, України, Японії, Австралії та Південної Кореї. Дані проаналізували з 1 січня до 12 грудня 2023 року.
- Німеччина від початку повномасштабного вторгнення надала Україні різні види озброєнь, зокрема самохідні гаубиці PzH 2000, БМП Marder, зенітні установки Gepard, системи ППО, РСЗВ, танки Leopard. Також ФРН виділяє гроші для «Укренерго», передає гуманітарну допомогу й зобовʼязалася в наступному році удвічі збільшити допомогу Україні — до €8 мільярдів.