Міністр Марченко про мобілізацію: Внутрішні джерела фінансування війська виснажені

Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що дискусії про нові правила мобілізації, які передбачає законопроєкт № 10378, тривають. У відомства є запитання про терміни, плани та прогнози.

Про це він розповів для Forbes.

За його словами, внутрішній потенціал фінансування військових потреб уже виснажився, тому Мінфін чекає рішень від Генштабу та Міноборони про оптимізацію видатків.

Водночас не вдасться штучно збільшити видатки, тому що їх немає.

«Якщо нам потрібно буде їх знайти, то нам потрібно розуміти в часі — їх потрібно знайти вже сьогодні чи це березень-квітень-травень, можливо, друге півріччя. Тобто мені потрібна картина як міністру, тоді можна буде говорити про забезпечення потреб», — сказав Марченко.

І додав, що, можливо, доведеться шукати можливості щодо додаткових доходів — додаткових внутрішніх джерел фінансування, проте говорити про цифри зарано.

Наразі Мінфін не отримав інформації, які саме потреби слід забезпечити. Потреби ЗСУ розраховує Міноборони, воно визначає можливі джерела оптимізації нинішніх потреб, а потім оборонне та фінансове відомства ухвалюють рішення.

Коли Сергія Марченка запитали, чи правда, що мобілізація 400—500 тисяч людей коштуватиме державі 500 мільярдів гривень, як це сказав президент Володимир Зеленський, то міністр відповів: розрахунки «досить коректні».