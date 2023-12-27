Росія завдала 465 хімічних атак з початку повномасштабного вторгнення

З початку повномасштабної війни у лютому 2022 року росія 465 разів застосувала боєприпаси, споряджені отруйними хімічними речовинами. Лише за грудень 2023 зафіксували 81 хімічну атаку росіян.

Про це повідомило Командування Сил підтримки Збройних сил України.

Росіяни почали використовувати хімічні атаки частіше — за один день, 19 грудня, росія здійснила вісім атак із використанням хімічних речовин. Найчастіше росіяни використовують гранати К-51, РГР та ручну газову гранату «Дрофа-ПМ», яку скидають з БпЛА.

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Застосовують і саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнювальної дії. А також здійснюють артилерійські обстріли із вмістом хімічно небезпечних речовин. 14 грудня росіяни застосували новий тип спеціальних газових гранат РГ-ВО з вмістом невідомої хімічної речовини.

Командування Сил підтримки Збройних Сил України / Facebook

Загалом 28 випадків застосування небезпечних хімічних речовин зафіксували і відправили для проведення слідчих дій.