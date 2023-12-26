Reuters: Іран знову нарощує виробництво високозбагаченого урану — скоро його може вистачити на три атомних бомби

Іран знову збільшує виробництво високозбагаченого урану, який потрібен для виробництва ядерної зброї, після тимчасового уповільнення темпів.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
За даними МАГАТЕ, в Ірану вже достатньо урану з чистотою 60%, щоб виробити три атомні бомби при подальшому його збагаченні до 90%. Держава продовжує заперечувати наміри виробляти ядерну зброю.
На думку дипломатів, уповільнення темпів збагачення урану розпочалося в червні й було результатом непрямих переговорів зі США.
Проте наразі Іран посилює виробництво урану на майданчиках у Натанзі та Фордо. З кінця листопада там виробили близько девʼяти кілограмів урану, збагаченого до 60%, хоча досі було приблизно три кілограми на місяць.
Іран — єдина країна, що збагачує уран до такого високого рівня, заявляючи, що не виробляє ядерної зброї. До того ж країна перешкоджає перевіркам МАГАТЕ.
- У листопаді 2022 року рада МАГАТЕ ухвалила резолюцію, у якій зобовʼязала Іран співпрацювати з агентством у розслідуванні слідів урану, виявлених на трьох незаявлених обʼєктах.
- 10 квітня 2021 року на заводі в Ірані запустили нові центрифуги 164 IR-6 і 30 IR-5, які можуть швидше збагачувати уран. За запуском спостерігав президент Хасан Рухані. Він заявив, що ядерна програма Ірану має виключно мирну мету і не спрямована на створення зброї.