Reuters: Іран знову нарощує виробництво високозбагаченого урану — скоро його може вистачити на три атомних бомби

Іран знову збільшує виробництво високозбагаченого урану, який потрібен для виробництва ядерної зброї, після тимчасового уповільнення темпів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

За даними МАГАТЕ, в Ірану вже достатньо урану з чистотою 60%, щоб виробити три атомні бомби при подальшому його збагаченні до 90%. Держава продовжує заперечувати наміри виробляти ядерну зброю.

На думку дипломатів, уповільнення темпів збагачення урану розпочалося в червні й було результатом непрямих переговорів зі США.

Проте наразі Іран посилює виробництво урану на майданчиках у Натанзі та Фордо. З кінця листопада там виробили близько девʼяти кілограмів урану, збагаченого до 60%, хоча досі було приблизно три кілограми на місяць.

Іран — єдина країна, що збагачує уран до такого високого рівня, заявляючи, що не виробляє ядерної зброї. До того ж країна перешкоджає перевіркам МАГАТЕ.