Традицію Щедрого вечора визнали нематеріальної культурною спадщиною України

Традицію Щедрого вечора внесли до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства культури.
Традиції Щедрого вечора України мають форму так званих новорічних обходів. Традиція має довгу історію, сягає своїм корінням у дохристиянські часи і містить у собі 12 обрядових страв, приготування до Щедрого вечора, перевдягання — «водіння кози», Маланка, щедрування. І тут важливим елементом є всесвітньо відомий твір «Щедрик».
За словами першої заступниці голови МЗС Еміне Джапарової, чиновники, науковці і громадські активісти нині працюють над включенням «Щедрика» до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства.
«Наша мета — довести світові, що мелодія “Carol of the Bells” має насправді суто українське «громадянство». Відповідно до правил ЮНЕСКО одна з вимог для включення елементу до світового списку — це його включення до національного переліку об’єктів нематеріальної культурної спадщини, тому сьогоднішня подія — важливий крок до світового визнання», — сказала вона.
- На сьогодні в переліку нематеріальної культурної спадщини України вже 88 елементів. Серед яких є й ті, що стосуються новорічного циклу святкувань. А саме: Традиційний обряд Маланка села Белелуя Івано-Франківської області, Традиція повіншування Василів у селі Липівка Рогатинської територіальної громади Івано-Франківської області, а також — створення об’ємної сферичної різдвяної звізди села Мацьковичі.