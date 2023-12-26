Сербія визнала номерні знаки Косова. Рішення знизить напруження в регіоні

Уряд Сербії вирішив визнати автомобільні номерні знаки RKS частково визнаної Республіки Косово.

Про це пишуть балканська служба «Радіо Свобода» та KosovaPress.

Директор Управління Косова в уряді Сербії Петар Петкович заявив, що рішення дозволить вільне пересування всього транспорту. Сербія погодилася з угодою 2011 року, досягнутою між представниками Косова й Сербії в діалозі за посередництва Євросоюзу.

«Дозвіл усім транспортним засобам, зареєстрованим тимчасовими інститутами самоврядування в Приштині, брати участь у дорожньому русі робиться виключно з практичних міркувань, щоб полегшити становище людей і забезпечити їм свободу пересування», — заявив Петкович, додавши, що це не визнання незалежності Косово.

Представник Європейського Союзу Петер Стано заявив, що ЄС вітає рішення уряду Сербії, оскільки це нормалізує ситуацію в регіоні.

Зараз усі косовські номери при вʼїзді в Сербію покривають спеціальними наклейками. До появи наклейок автомобілі з номерними знаками RKS мали отримати на кордоні пробні номерні знаки, дійсні протягом 60 днів. Але 20 вересня 2021 року уряд Косова ухвалив рішення про дзеркальне правило, яке змусило водіїв із Сербії проходити ту ж саму процедуру для вʼїзду до Косова.

Це спричинило невдоволення сербського населення Косова, яке заблокувало дороги, що ведуть до пунктів пропуску в Яріньї та Берньяку. Тоді ситуація ледь не перейшла в збройне протистояння. Для зниження напруженості за посередництва Євросоюзу 30 вересня 2021 року було досягнуто тимчасової угоди за номерними знаками.