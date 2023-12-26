Нетаньягу: Для завершення війни у Газі необхідно знищити ХАМАС та дерадикалізувати палестинське суспільство

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наполягає на тому, що миру в Газі можна досягнути лише за умови повного знищення палестинського угруповання ХАМАС, демілітаризації території та дерадикалізації палестинського суспільства.

Про це Нетаньягу написав у своїй статті, опублікованій y The Wall Street Journal.

«США, Великобританія, Франція, Німеччина та багато інших країн підтримують намір Ізраїлю знищити терористичне угруповання ХАМАС. Щоб досягти цієї мети, військовий потенціал ХАМАС треба знищити, а також припинити його правління в Газі», — зазначив Нетаньягу.

Він додав, що Ізраїль робить «усе можливе», аби зменшити кількість жертв серед цивільних осіб у секторі Гази.

Також Нетаньягу хоче демілітаризувати сектор Гази, щоб цю територію більше ніколи не використовували як «базу для нападу» на Ізраїль. За словами Нетаньягу, потрібно встановити тимчасову зону безпеки по периметру сектора і запровадити інспекційний механізм на кордоні між сектором Гази та Єгиптом, щоб запобігти контрабанді зброї на територію.

Нетаньягу звинувачує палестинську владу в тому, що вона «фінансує та прославляє тероризм в Юдеї та Самарії і навчає палестинських дітей прагнути знищення Ізраїлю». Тому зайнятися демілітаризацією Гази має саме Ізраїль. Він також додав, що Газу потрібно дерадикалізувати.

«Школи повинні вчити дітей цінувати життя, а не смерть, а імами повинні припинити проповідувати вбивство євреїв. Палестинське громадянське суспільство треба трансформувати таким чином, щоб люди підтримували боротьбу з тероризмом, а не фінансували його», — заявив Нетаньягу.

Нетаньягу розкритикував палестинського президента Махмуда Аббаса, який «не може змусити себе засудити звірства 7 жовтня», і наголосив, що Палестина потребуватиме «сміливого та морального керівництва». Ізраїльський премʼєр зазначив, що Німеччина та Японія, які пройшли «успішну дерадикалізацію» після перемоги союзників у Другій світовій війні, зараз є великими союзниками США та сприяють миру, стабільності та процвітанню в Європі та Азії. За його словами, це може статися і з Газою після повного знищення ХАМАС.