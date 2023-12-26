США вдарили по обʼєктах «Хезболли» в Іраку

США вдарили по трьох обʼєктах бойовиків з угруповання «Катаїб Хезболла» та повʼязаних з ними угрупованнь в Іраку.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Атака стала відповіддю на атаку терористів по американській базі в іракському Ербілі 25 грудня — тоді троє американських військових отримали поранення, один з них у важкому стані. Відтак американські військові завдали ударів в Іраку, ймовірно, вбивши «кілька бойовиків «Катаїб Хезболли».

За словами очільника Пентагону Остіна, американські удари у відповідь мають на меті підірвати і послабити можливості повʼязаних з Іраном бойовиків.