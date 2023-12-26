США вдарили по обʼєктах «Хезболли» в Іраку

США вдарили по трьох обʼєктах бойовиків з угруповання «Катаїб Хезболла» та повʼязаних з ними угрупованнь в Іраку.
Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін.
Атака стала відповіддю на атаку терористів по американській базі в іракському Ербілі 25 грудня — тоді троє американських військових отримали поранення, один з них у важкому стані. Відтак американські військові завдали ударів в Іраку, ймовірно, вбивши «кілька бойовиків «Катаїб Хезболли».
За словами очільника Пентагону Остіна, американські удари у відповідь мають на меті підірвати і послабити можливості повʼязаних з Іраном бойовиків.
- Ізраїльська армія 25 грудня ліквідувала в Сирії Сеєда Разі Мусаві — одного з найстаріших і найвпливових радників «Корпусу вартових Ісламської революції» Ірану, який курирував іранські сили в Сирії. Мусаві був наближеним довіреним представником іранського генерала Касема Сулеймані, якого американські сили вбили під час атаки на військову базу поблизу аеропорту Багдаду в січні 2020 року. Авіація загалом завдала ударів по двох різних обʼєктах поблизу Дамаска, повʼязаних із ліванською «Хезболлою» і з підтримуваними Іраном ополченцями.