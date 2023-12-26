У Генштабі спростували інформацію про загибель 108 військових на Авдіївському напрямку

Генеральний штаб ЗСУ заявив, що інформація про нібито загибель 108 військових в одній із бригад на Авдіївському напрямку перед Різдвом — це фейк.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Напередодні політтехнолог Віталій Бала написав у Facebook пост, що військових з однієї бригади, які служать поблизу Авдіївки, відпустили на тиждень додому, але не всіх, тому вони нібито тягнули жереб.

«Усі, хто витягнув жереб, сіли в автобуси і поїхали, але не доїхали, сімʼям прийде горе. Мова про 108 захисників», — написав Віталій Бала.

Віталій Бала у 2006—2007 роках працював радником віцепремʼєр-міністра України в уряді Віктора Януковича. Він є у переліку українських псевдосоціологів.