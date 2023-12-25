Опендатабот: Від початку великої війни 589 церков перейшли до ПЦУ з Московського патріархату

До Православної церкви України від початку російського повномасштабного вторгнення перейшли 589 церков.
Про це повідомляє цифровий сервіс аналізу державних даних «Опендатабот».
Найбільше церков змінили патріархат на Київщині — 138, Хмельниччині — 125,а Вінниччині — 67.
Утім, 8 193 церкви Української православної церкви (Московського патріархату) продовжують працювати у країні, з них — 99%, або ж 8 119 церков, попри вимоги закону досі не вказали у своїй назві приналежність до Московського патріархату, у цьому разі примітку до назви додають примусово.
За майже два роки лише 59 церков вимушено отримали назви, що показують їхній звʼязок з рф, у Єдиному державному реєстрі — усі ці перейменування відбулися протягом першого року великої війни. У 2023 році жодна церква не отримала такої назви в ЄДР.
Від початку повномасштабного вторгнення лише вісім релігійних установ перейшли до ПЦУ після того, як отримали примусову назву в Єдиному державному реєстрі.
Найбільше церков, повʼязаних з росією, залишається на Донеччині — 683, Вінниччині — 534, Дніпропетровщині — 527, Хмельниччині — 506.
- Напередодні повномасштабного вторгнення рф в Україні набули чинності зміни до закону «Про свободу совісті та релігійні організації». За новими правилами, церкви мали змінити свою назву в Єдиному державному реєстрі так, аби було зрозуміло, що організація належить до Московського патріархату. Інакше такі зміни вносять примусово.
- 19 жовтня Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт 8371 про заборону діяльності релігійних організацій, повʼязаних з державою-агресором.