Опендатабот: Від початку великої війни 589 церков перейшли до ПЦУ з Московського патріархату

До Православної церкви України від початку російського повномасштабного вторгнення перейшли 589 церков.

Про це повідомляє цифровий сервіс аналізу державних даних «Опендатабот».

Найбільше церков змінили патріархат на Київщині — 138, Хмельниччині — 125,а Вінниччині — 67.

Утім, 8 193 церкви Української православної церкви (Московського патріархату) продовжують працювати у країні, з них — 99%, або ж 8 119 церков, попри вимоги закону досі не вказали у своїй назві приналежність до Московського патріархату, у цьому разі примітку до назви додають примусово.

За майже два роки лише 59 церков вимушено отримали назви, що показують їхній звʼязок з рф, у Єдиному державному реєстрі — усі ці перейменування відбулися протягом першого року великої війни. У 2023 році жодна церква не отримала такої назви в ЄДР.

Від початку повномасштабного вторгнення лише вісім релігійних установ перейшли до ПЦУ після того, як отримали примусову назву в Єдиному державному реєстрі.

Найбільше церков, повʼязаних з росією, залишається на Донеччині — 683, Вінниччині — 534, Дніпропетровщині — 527, Хмельниччині — 506.