Тисячі мігрантів ідуть пішки з Мексики до кордону США

Тисячі мігрантів вирушили пішки з півдня Мексики до кордону Сполучених Штатів, пише BBC.
До ходи приєдналися приблизно 7 тисяч людей, зокрема тисячі дітей. Вони вирушили з мексиканського міста Тапачула зранку 24 грудня. Попереду мігранти несуть транспарант із написом «Вихід зі злиднів».
За даними місцевих медіа, більшість мігрантів з Куби, Гаїті та Гондурасу, але є навіть вихідці з Бангладеш та Індії. Багато з них казали, що вирішили долучитися до ходи після того, як місяцями чекали дозволів на транзит.
- У 2022—2023 роках рекордна кількість мігрантів намагалася нелегально перетнути кордон США та Мексики. Лише у вересні 2023 року прикордонний патруль США затримав понад 200 тисяч мігрантів, які незаконно перетинали американо-мексиканський кордон. Мексика 5 грудня заявила, що призупиняє депортацію та переміщення мігрантів через брак коштів.
- Речник Білого дому Джон Кірбі заявив, що президент США Джо Байден та його мексиканський колега Андрес Мануель Лопес Обрадор поділяють занепокоєння щодо збільшення кількості мігрантів на спільному кордоні. Обрадор заявив, що готовий співпрацювати зі США щодо мігрантів. Він має зустрітися з держсекретарем США Ентоні Блінкеном 27 грудня.